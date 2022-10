Postiglione | con l’auto contro il muro che costeggia il cimitero | muore insegnante

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ha perso la vita dopo essere finita conun muretto di recinzione nei pressi dell’area cimiteriale del paese, una donna di 63 anni residente nel comune di. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, lungo la strada chel’area cimiteriale del comune di. La vittima, Franca Peduto, 63 anni,, del posto, era alla guida della sua vettura, una Fiat 600, quando per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, ha perso illlo del veicolo che è finito fuori strada schiantandosiun muretto. A causa dell’impatto, permobilista non c’è stato nulla da fare. I sanitari, giunti sul posto, non hanno ...