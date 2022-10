' Porta a Porta' | questa sera alle 23 30 su Rai 1 | anticipazioni e ospiti della puntata

(Di giovedì 13 ottobre 2022) '',23.30 su Rai 1 una nuovadel talk condotto da Bruno Vespa. Al via i lavori in Parlamento,si confronteranno Francesco Lollobrigida di Fratelli d'...

Rai Storia

Imma cerca di raccapezzarsi in questo omicidio dalle modalità singolari e che laa scoprire i magheggi di chi vorrebbe costruire un termovalorizzatore a Matera. In casa Imma non ha ancora ...Allagate case e scuole, alunni intrappolati negli edifici nelle frazioni di Marausa, Salina Grande, Rilievo e Guarrato, allagata e chiusa l'autostrada che da Mazara del Valloa Palermo sulla ... Il conflitto in Ucraina a "Porta a Porta" - RAI Ufficio Stampa I tassi sui mutui a 30 anni sono saliti questa settimana al 6,92%, ai massimi da 20 anni. Il balzo porta i tassi sopra il picco raggiunto durante la crisi finanziaria. (ANSA). (ANSA) ...La nuova simulazione calcistica di EA Sports, FIFA 23, è in sconto oggi su Amazon al suo prezzo minimo storico: un assist a porta vuota.