Pneumatici - Ogni stagione ha quelli giusti

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Le temperature iniziano a calare, l'inverno si avvicina e comeanno è arrivato il momento di cambiare iestivi coninvernali (oppure di caricare in macchina le adeguate dotazioni). Questo, però, non vale per tutti gli automobilisti. Perché sempre più persone hanno deciso di montare sulla propria auto delle gomme All Season (che, oltre alla sigla M+S, devono riportare il simbolo Snowflake), omologate per l'uso durante tutti i mesi dell'anno incondizione climatica. Temperature e sicurezza. Non bisogna però dimenticare che la soluzione ottimale è quella del doppio treno di gomme. Questo perché istagionali sono pensati per garantire la massima sicurezza nelle varie condizioni d'utilizzo e per sopportare senza problemi le elevate temperature estive o i rigidi climi ...