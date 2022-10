Pneumatici - Che cosa dice la legge

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 ottobre 2022) I, com'è noto, sono uno degli elementi più rilevanti per la sicurezza delle auto: per questo, sono soggetti a rigorose normative tecniche internazionali. Il Codella strada italiano li annovera tra gli equipaggiamenti fondamentali del veicolo e ne disciplina rigorosamente l'utilizzo. Ma prima di addentrarci in queste norme, è necessario soffermarci brevemente sulle caratteristiche che individuano ogni gomma. La carta d'identità. Ogni pneumatico ha delle caratteristiche che devono essere riportate sul suo fianco: nome del costruttore (marca), numero di omologazione, specifiche tecniche, stabilimento e periodo di produzione. L'elemento più importante, per l'automobilista, è il doppio gruppo alfanumerico che sintetizza le caratteristiche tecniche del prodotto: per esempio, la sigla 205/55R16 91H ne riporta nel primo gruppo (205/55R16) le ...