PlayStation Stars debutta in Italia | cos' è e come funziona il servizio

Sony Interactive Entertainment ha annunciato diverso tempo fa, programma di fedeltà per premiare i giocatori che giocano assiduamente sui sistemi. Ebbene, l'ora finalmente è arrivata:è ufficialmente disponibile ...Sony ha lanciato oggiin Europa, Australia e Nuova Zelanda, completando così la diffusione del servizio a livello globale. Il programma fedeltà annunciato a luglio è quindi disponibile per tutti i ...Sony ha lanciato oggi PlayStation Stars in Europa, Australia e Nuova Zelanda, completando così la diffusione del servizio a livello globale. Il programma fedeltà annunciato a luglio è quindi disponibi ...Il programma PlayStation Stars è arrivato anche in Europa, con il quale potrete sbloccare ricompense GRATIS portando a termine degli incarichi. A seguire ...