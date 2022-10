Piazza Affari +1 | 56% supera indenne lo shock dell' inflazione Usa grazie a banche e petroliferi

l'indice Ftse Mib segna in chiusura un balzo dell'1,56% a quota 20.785 punti. Giornata difficile per Amplifon scesa del 3,86%; in affanno anche Ferrari ( - 1,19%). Tra i migliori ...... perché il 28 ottobre cade di venerdì e loro scendono inalle 14,30...". E quindi "Mi ... si tratta di commercio, di, vendono cimeli e non ci vedo nulla di male. Se una famiglia vuol ...Svolta per MPS dopo la firma del contratto di garanzia con un pool di banche per la copertura dell'inoptato extra MEF, ma il titolo crolla. Ecco tutti i dettagli dell'operazione da 2,5 miliardi.La Borsa di Milano è la maglia rosa in Europa anche se, come spesso succede, l'annuncio del via libera all'aumento di capitale del Monte dei Paschi fa crollare il titolo ...