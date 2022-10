Agenzia ANSA

Lo dice il presidente della Federazione Italiana Medici(Fimp), Antonio D'Avino, sottolineando che l'incremento dei casi, negli ultimi due anni è del 75%. E sono 100mila i giovanissimi che ...A lanciare l'allarme è il presidente della Federazione Italiana Medici(Fimp), Antonio D'Avino, in occasione del Congresso nazionale della Fimp in corso fino al 15 ottobre a Riva del Garda. I pediatri, 'un tentato suicidio al giorno tra gli adolescenti' - Cronaca Ogni giorno in Italia una ragazza o un ragazzo, adolescente, ma anche pre-adolescente, post emergenza Covid, tenta il suicidio. A lanciare l'allarme è il presidente della Federazione Italiana Medici P ...Negli ultimi due anni +75% di casi, in 100mila soffrono di hikikomori, la fuga dall'interazione con mondo (ANSA) ...