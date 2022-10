Pechino | rara protesta alla vigilia del congresso del Pcc

Unaprotesta anti - Covid è andata in scena oggi acon le autorità che hanno rimosso alcuni striscioni di contestazione anche contro il presidente Xi, a meno di tre giorni dall'apertura del ...- Striscioni contro il presidente cinese Xi Jinping e sono comparsi oggi su un ponte di, in quella che è sembrata essere una breve eprotesta a tre giorni dall'inizio del XX congresso del Partito comunista cinese che lo incoronerà per un terzo mandato. Nelle foto e video ...Buongiorno, oggi attenzione ad Astana in Kazakistan, dove Recep Tayyip Erdogan dovrebbe provare a convincere Vladimir Putin della bontà di un negoziato che appare, ai più, ancora altamente impraticabi ...Una rara protesta anti-Covid è andata in scena oggi a Pechino con le autorità che hanno rimosso alcuni striscioni di contestazione anche contro il presidente Xi, a meno di tre giorni dall'apertura del ...