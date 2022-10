Pd | Orlando smentisce candidatura a segreteria | costituente vera per nuove energie

(Di giovedì 13 ottobre 2022) "In merito ad alcune ricostruzioni di stampa si precisa che non esiste nessunadi Andreaalladel Pd. Il Ministro intende continuare a contribuire alla discussione ...

Agenzia Nova

si batterà per una vera costituente per un nuovo Partito Democratico che apra a nuove energie presenti nella società italiana e nella sinistra". Lo precisa l'Ufficio stampa del Ministro ...Il leader di Italia Vivale insinuazioni e attacca la campagna elettorale 'masochista' del Pd: 'È molto efficace, ... il riferimento più immediato va al ministro del Lavoro Andrea, che ... Lo staff di Orlando smentisce: “Nessuna candidatura alla segreteria Pd” Roma, 13 ott. (askanews) - 'In merito ad alcune ricostruzioni di stampa si precisa che non esiste nessuna candidatura di Andrea Orlando ...Stefania Orlando è l'ex moglie di Andrea Roncato. Dal grande amore alle dichiarazioni al vetriolo della ex coppia. In che rapporti sono oggi