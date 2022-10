Pd tra correnti e poltrone Orlando sfida Bonaccini | grandi manovre per Rai e Copasir

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Prende forma la corsa alla segreteria del Pd. Nel congresso che dovrebbe rifondare il partito dopo il disastro delle elezioni del 25 settembre appare certa la candidatura di Andreae si prefigura così unacon Stefano. Il primo "ci pensa da giorni, ne sta parlando con diverse personalità del mondo degli ex diesse del Pd (e non solo)" si legge in retroscena de La Stampa. "È un'ipotesi, non lo escluderei" dicea chi lo ha sentito nelle ultime ore, ma in realtà la sua candidatura è più di un'ipotesi. Sarebbe l'uomo "della sinistra dem,ndo così Stefano, sponsorizzato dall'ala liberal, Base Riformista di Lorenzo Guerini. Con un terzo concorrente, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, spinto a candidarsi non solo da Dario Franceschini a cui è ...