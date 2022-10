Pd e Italia Viva si accusano a vicenda dei voti in soccorso per l' elezione di La Russa al Senato

Serpeggia il sospetto che ci possa essere stato un voto dei 9 senatori die Azione : una 'mossa del cavallo' di Renzi per far capire che Forzanon è così determinante come vuole ...Forza, ad eccezione di Silvio Berlusconi ed Elisabetta Casellati, non ha risposto alla chiama. Continuano, invece, le trattative per le votazioni alla Camera. 'Mentre la maggioranza è partita ...L'esponente di Fratelli d'Italia ha raccolto 116 voti (su una maggioranza di 104), 65 le schede bianche mentre due voti sono andati a Liliana Segre, che presiede l'Aula, e altrettanti a Calderoli.Ignazio La Russa ringrazia chi l'ha votato come presidente del Senato. E ringrazia anche per i voti arrivati dalla minoranza. Perché ci sono state defezioni nella maggioranza: parte ...