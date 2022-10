Passa a Vodafone | solo online fino a 150 GB da 7 | 99€ al mese

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 13 ottobre 2022)puoi attivare le migliori tariffe operator attack dell’operatore rosso con tutto illimitato ea 150 GB a partire da 7,99€ al. Per i clienti attualmente con iliad e operatori virtuali sono disponibili le nuove tariffe Bronze Plus e Silver entrambe con dati in 5G. Le due tariffe offrono anche una promozione per il primodi attivazione con un costo di soli 5€ e ulteriori vantaggi tramite Smart Pay. Le tariffe operator attack sono senza dubbio le più convenienti, ad esempio se sei cliente iliad puoi attivare la nuova tariffa in 5G a partire da 5€ aleffettuando la portabilità del numero e se attivi SmartPay avrai altri 50 giga per un anno, mase attivi. ...