Partizan Belgrado-Colonia interrotta | nessuna visibilità dopo lancio di fumogeni

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022), sfida valida per la quarta giornata di Conference League, è stataper via di scarsain seguito aldiallo stadio serbo.il gol della squadra di casa, i tifosi si sono lasciati andare ad alcune intemperanze di troppo e così l’arbitro ha dovuto interrompere la partita in attesa che la situazione potesse tornare alla normalità. Dal 17? non si è più giocato per quattro minuti, quindi situazione tornata adeguata per giocare a calcio. ??????? ? ???????? ? ??????? ?????? ???????? ? ??????! ##fk#fc#grobari #grobarijug #europaconferenceleague #fcköln #fckoeln pic.twitter.com/lHUYEk2irM — ...