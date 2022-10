Pamela Prati e Marco Bellavia | il Trono Over del GF VIP 7 continua

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ildel Grande Fratello Vip 7anche a distanza.ad ogni puntata si mandano dei messaggi tra i social e la produzione del reality show. Questo amore non ancora scoppiato sta facendo tanto sognare i fan dei due vipponi. Le parole diper: “Che bello che era“ Dopo il messaggio che la settimana scorsaha scritto perdurante la puntata, la diva ha commentato quanto accaduto. Nel confessionale del GF VIP la concorrente è apparsa ancora molto presa dal mental coach. Lo trova un bell’uomo e l’ha apprezzato particolarmente nel videomessaggio perché l’ha visto in ...

... il misterioso fidanzato turco di Gegia , è il nuovo Mark Caltagirone La domanda sorge spontanea, soprattutto alla luce dello scandalo che ha visto protagonista. Ma il Grande Fratello ...Diretta ottava puntata Grande Fratello Vip 2022, commento live 13 ottobre 2022: 'Il cuore di marco Bellavia, soltanto chi ha un'anima uguale si riconosce', è il messaggio chelancia dalla Casa del Grande fratello vip 7 per Marco Bellavia. E di tutta risposta l'ex Bim bum bam non vede l'ora di rivedere l'ex primadonna de Il baglino: 'Non vedo l'ora di rivederla'...Patrizia Rossetti: "La verità la sa solo chi la vive" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...