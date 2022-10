Pallavolo femminile | sfuma il sogno della finale mondiale L’Italia battuta dal Brasile per 3-1

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Svanisce ilper le azzurre delle. Le campionesse d’Europa sono state sconfitte in semidalper 3 set a 1 con i parziali 25-23; 22-25; 26-24; 25-19. Sul campo di Apeldoorn (Paesi Bassi) le atletevolleyitaliana hanno cercato la vittoria senza riuscire a conquistarsi lo scontro con la Serbia nelladi sabato 15 ottobre. Mentre le brasiliane si batteranno per il titolo di campionesse del mondo, il team azzurro scenderà in campo per contendersi la medaglia di bronzo con gli Stati Uniti. In caso di vittoria, per le atlete italiane sarà la terza volta nella storia in cui riusciranno a salire sul podio. October 13, 2022 su Open Leggi ...

di Pierfrancesco Catucci La Nazionale di Mazzanti parte bene, poi cala alla distanza. Le sudamericane sabato giocheranno per il titolo contro la Serbia, le azzurre per il bronzo contro gli Stati Uniti ...L'Italia dellaè stata sconfitta per 3 a 1 dal Brasile nella semifinale del Campionato del mondo che si sta svolgendo in Olanda. Sabato alle 16 le azzurre disputeranno la finale per la medaglia ...