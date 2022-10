Palazzo infestato dai fantasmi | chiamati prete e imam per l' esorcismo I racconti degli inquilini

Un prete e un imam tenteranno un esorcismo per liberare unda fantasmi" . L'edificio si trova a Fontenay - aux - Roses , comune della periferia sud di Parigi . La lettera dei residenti . L'episodio scatenante . Le testimonianze . Cosa dice ...Ombre, apparizioni e oggetti che si muovono da soli: gli inquilini hanno inviato una lettera per una 'ricollocazione ...Un prete e un imam tenteranno un esorcismo per liberare un palazzo "infestato da fantasmi". Succede a Fontenay-aux-Roses, comune della periferia sud di Parigi, dove il sindaco si è rivolto ai ministri ...In una piccola cittadina francese non lontano da Parigi, i residenti di un palazzo affermano di combattere da mesi contro gli spiriti ...