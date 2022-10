(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Riaprirà probabilmente sabato via Vico a, centrale arteria del capoluogo ritrovoe teatro dell’omicidio del pugile 18enne Gennaro Leone, accoltellato mortalmente da un coetaneo nella notte tra il 28 e 29 agosto del 2021. Laera stata chiusa dal Comune il 30 novembre dello scorso anno dopo che i vigili del fuoco avevano riscontrato gravi problemi di staticità in unvecchio, ritenuto a rischio crollo; l’immobile era in via Vico all’angolo con piazza Correra. A distanza di quasi undici mesi dallo stop alla circolazione pedonale e di auto, sono iniziati i lavori di demolizione del manufatto pericolante, e se non dovessero esservi intoppi legati soprattutto al maltempo, sabato 15 ottobre le operazioni dovrebbero ...

Agenzia ANSA

È statoun pilastro che ha messo a repentaglio la sicurezza per decine di persone Spiega ... Undi otto piani, un centinaio di inquilini distribuiti in venti e passa famiglie. Sono ...È statoun pilastro che ha messo a repentaglio la sicurezza per decine di persone Spiega ... Undi otto piani, un centinaio di inquilini distribuiti in venti e passa famiglie. Sono ... Palazzo demolito, riapre a Caserta la strada della movida - Campania Riaprirà probabilmente sabato via Vico a Caserta, centrale arteria del capoluogo ritrovo della movida e teatro dell'omicidio del pugile 18enne Gennaro Leone, accoltellato mortalmente da un coetaneo ne ...CASERTA - Termineranno sabato i lavori di demolizione del palazzo in via Vico, angolo piazza Correra, che a seguito di un sopralluogo tecnico dei vigili del fuoco era risultato essere pericolante. All ...