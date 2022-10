Pagelle Betis-Roma 1-1 | voti e tabellino Europa League 2022 2023

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido come quarta giornata della Europa League 2022/2023:RomaLedei protagonisti del match Roma, quarta giornata della Europa League 2022 - 23. TOP: Canales FLOP: Spinazzola ...... Rabiot e il sorriso ritrovato: "Allegri si fida di me" Ledi Juventus - Maccabi Haifa: Di ... Utd 1 - 2 CALCIO - LA LIGA 14:00 Valladolid -0 - 0 16:15 Cádiz - Espanyol 2 - 2 18:30 R. ...I giallorossi pareggiano in rimonta al 'Villamarin': al vantaggio di Canales, risponde la zampata vincente del 'Gallo'. Qualificazione in bilico.Betis-Roma le pagelle e il tabellino della partita di Europa League: situazione estremamente complessa per i giallorossi nel girone.