Pagamenti digitali | +17% in Italia le transazioni cashless nel 2022 Boom nei taxi e nei ristoranti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nelcontinua la crescita dei: a livello nazionale il numero medio diper esercente è infatti aumentato del 17% rispetto al 2021. A registrare una crescita più interessante sono Valle d’Aosta (+43,5%), Lazio (+28,7%) e Lombardia (+25,4%), mentre per quanto riguarda i settori che nell’ultimo anno hanno spinto l’acceleratore suispiccano(+86,8% rispetto al 2021), intrattenimento legato a musica, concerti e cinema (+64,5%), caffè e(+50,5%). Da tenere in conto, nell’ultimo periodo, anche l’impatto del Decreto PNRR 2 che ha introdotto una sanzione per i commercianti che non accettanocon carta. A luglio, il primo mese dopo l’entrata in vigore delle sanzioni, ...

Pagamenti Digitali

Digital Payments Monitor: focus sulle carte Nel 2022 continua la crescita dei pagamenti digitali: a livello nazionale il numero medio di transazioni per esercente è infatti aumentato del 17% rispetto al 2021. A registrare una crescita più inter ...