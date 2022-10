Ottobre Rosa | mese della prevenzione per la lotta ai tumori al seno

L'Amico del Popolo

Mentre le star continuano a lanciare nuovi brand di cosmetica (vedi Brad Pitt con Le Domaine ),è un mese importante per il mondo della bellezza perché si tinge diper la lotta contro il tumore al seno. Le iniziative beauty sono molte e le abbiamo raccolte tutte qui. Beauty news ...Come accaduto in campionato con l'Inter il 1°, la Roma è davanti al classico crocevia. ... Nemmeno lapiù lunga sta aiutando. Perché se l'inglese non segna, il Gallo è fermo alla rete con ... Ottobre Rosa, domani (14 ottobre) appuntamento online per parlare di mammografia ed ecografia L'Ottobre rosa della Breast Unit insieme alle associazioni Lilt e Doppia Elica. Consulenze in Barilla e alla sartoria Raffaele Caruso ...Dalla Puglia arriveranno a Roma in 40 per prendere possesso di 27 scranni della Camera e 13 del Senato. In realtà molti di loro sono nella Capitale da lunedì, da quando si sono aperte le porte di Mont ...