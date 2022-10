Ostia | anziano cercò di adescare due minorenni | condannato a 8 mesi

(Di giovedì 13 ottobre 2022)undi 86 anni, che sul lungomare difece delle richieste sessuali esplicite a due ragazze. L’episodio diche ha portato alla condanna All’epoca, l’aveva adescato le due ragazze, all’epoca. L’uomo, senza nessun pudore, pronunciò alle due giovani le testuali frasi: “Vi voglio fare una cosetta sessuale… qual è il problema? Vi dò 10 euro”. Il signore, P.N., per il gesto compiuto sul lungomare lidense, è statoa 8di carcere. La sentenza ha motivano nel merito: tentato adescamento di minori. Per il reale compiuto da questa persona, il Pm Gianluca Mazzei aveva chiesto una pena di un anno e tre. L’aveva approcciato le due ...

Ostia, a 86 anni cerca di adescare due 15enni: condannato a 8 mesi A mettere a segno la truffa due uomini di circa trent'anni che con l'inganno si sono fatti consegnare 3.500 euro in contanti e gioielli da un'anziana coppia di Isola Sacra. Indagini in corso della pol ...Fermate dall'anziano sul lungomare di Ostia: «Vi voglio fare una cosetta sessuale... qual è il problema Vi dò 10 euro» ...