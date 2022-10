Ospedale Papa Giovanni | il 25 ottobre l’evento “Grandi insieme” per celebrare i 10 anni di attività

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Iniziano con circa due mesi di anticipo i festeggiamenti per i diecidel ‘nuovo’di Bergamo, operativo dal 15 dicembre 2012. “Nella serata di martedì 25nell’Auditorium ‘L. Parenzan’ – spiegano dal– un evento renderà omaggio al personale e a tutti coloro che hanno reso grande l’, anche nei momenti più difficili”. “” è il titolo scelto per la serata che darà voce ai protagonisti di questi dieci. Un racconto di medici, infermieri ed operatori, ma anche di pazienti, con un unico denominatore: l’orgoglio di far parte della storia di questo grandedi rilievo nazionale ed internazionale. Per richieste di accredito, scrivere entro lunedì ...