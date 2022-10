Ordinato il riequilibrio | Enrico Mentana ridicolizza il comunista Rizzo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sfottò dia Marco. Dopo l'acceso battibecco tra il giornalista e l'esponente di Italia Sovrana e Popolare, il direttore del tg di La7 è tornato a punzecchiare. L'occasione? La paparazzata dell'esponentetra il pubblico di Ballando con le Stelle. "Sarà mica - tuona un utente su Instagram - il leader antisistema, quello a Ballando con le stelle?". A fargli eco un altro telespettatore del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: "e il suo elettorato in platea a Ballando con le stelle". Ed ecco che poi a commentare ci pensa il giornalista. È lui a condividere la foto e scrivere: "L'Agcom ordina il: Marcoin prima fila a Ballando con le stelle". "Fare ...

Liberoquotidiano.it

I conti del Comune sono fatti in modoe la maggioranza voterà compatta a favore". Zaffina ...non sta arrancando ma che dà le risposte a tutto e nel 2023 uscirà dal Piano di". ...... haalla Rai di trasmettere, in apertura della prima puntata utile del programma, un ... L'analisi ha riguardato ilche tutte le testate editoriali erano tenute ad effettuare entro ... Enrico Mentana ridicolizza Marco Rizzo: "Ordinato il riequilibrio"