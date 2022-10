Nuovo record per She-Hulk | il finale più sorprendente di sempre

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 ottobre 2022) She-: Attorney at Law ha stupito tutti. La prima stagione, infatti, ha riscosso un grande successo. La trama, i personaggi e le ambientazioni hanno fatto sorridere ed emozionare gli spettatori. C’è un altro dettaglio, però, che non ha potuto fare a meno di spostare l’attenzione sull’ultima puntata del primo ciclo narrativo. Il, infatti, è stato in grado di stabilire unrispetto agli altri titoli Marvel. Abbonati subito a Disney+ per non perdere l’ultima puntata di She-. Disdici quando vuoi! Grandi sorprese per l’episodiodi She-: “Così divertente” Jennifer Walters e Bruce Banner sono uniti da un destino simile, ma hanno sfumature caratteriali completamente diverse. La protagonista, interpretata dalla talentuosa Tatiana ...