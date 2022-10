Nuovo Parlamento | quanto guadagnano deputati e senatori

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non solo l'indennità parlamentare. Dalle spese di soggiorno a Roma fino ai giga per il telefono, ecco i 'bonus' per i nostri rappresentanti in ...

... ed entrato per la prima volta innel 1992, parteciperà attivamente al fianco di ... e contribuendo a portare ilpartito in dieci anni da percentuali minime fino al 26% uscito dalle ...Iscriviti subito Come prenotare la quarta dose di vaccino contro Covid - 19, regione per regionegoverno: tutte le tappe della fase post elezioni I reportage, gli sviluppi ...“Siamo tutti eredi del Duce”. Si può partire di qui, da questa frase di congedo da mai risolte polemiche, per inquadrare il rapporto di Ignazio La Russa con la Storia. Era il 15 settembre scorso, gius ...Non solo l'indennità parlamentare. Dalle spese di soggiorno a Roma fino ai giga per il telefono, ecco i "bonus" per i nostri rappresentanti in Parlamento ...