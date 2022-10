Nuoto | Thomas Ceccon | “Lavoro per diventare il n 1 | gli haters mi caricano”

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022)è stato senza dubbio uno degli atleti di spicco del nuovo corso delitaliano. In un’annata da incorniciare per la Nazionale, da record nei Mondiali e negli Europei a Budapest e a Roma, il veneto si è ritagliato un ruolo di grande rilievo. I successi in successione in varie specialità, tra cui i 100 dorso (ori nella rassegna iridata e continentale, con il primato del mondo a Budapest), rappresentano un vanto. Per, però, c’è solo la voglia di continuare su questa strada, consapevole che ci potranno essere momenti complicati come all’inizio del 2022, quando il Covid gli ha reso non facile il recupero e le sensazioni in piscina erano tutt’altro che buone. In un’intervista concessa al Corriere del Veneto, il nostro portacolori ha rivelato alcune di queste sensazioni, in un percorso in cui le tappe ...