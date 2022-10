Non ci crederete | la rivelazione in tv sul voto su La Russa | parole pesanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A commentare l'elezione di Ignazio Laalla presidenza del Senato, con tutta la sorpresa che ne è seguita nonostante l'assenza di 16 senatori di Forza Italia, sono state chiamate un po' tutte le forze politiche. Con l'obiettivo di far luce, per quanto possibile, sul mistero dei 17 voti che sarebbero fuoriusciti non dalla maggioranza dichiarata ma, a quanto pare, dall'opposizione. I conti, infatti, non tornano se si considera che Laè stato eletto con 116 voti, uno in più della maggioranza dichiarata, mentre 16 senatori (su 18) di Fi non hanno votato. Ma fino ad ora nessuno dei partiti dell'opposizione interpellati ha dato risposta affermativa, compresi Pd e M5s. Per quanto riguarda il Terzo Polo di Renzi e Calenda, è stato intervistato Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva, ai microfoni di Tagadà su La7. "Ovviamente non ...