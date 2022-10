“Noemi Bocchi è la fotocopia di Ilary Blasi” l’investigatore privato spiega la scelta di Totti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Se prima afaceva un gran piacere il complimento di chi le diceva che somigliava tanto aoggi non sarà più lo stesso. Ci pensa peròassunto daper pedinarea sottolineare anche il motivo per cui, secondo lui, l’ex calciatore avrebbe scelto proprioè Ezio Denti, destinato a diventare famoso dopo la sua intervista al settimanale Nuovo. E’ di certo lui il più informato dei fatti e non ha solo svelato quanto ha speso la conduttrice per scoprire il più possibile sull’ex marito. Il tutto salta fuori alla vigilia dell’inizio della battaglia legale: da domani il casosarà in tribunale. Per ...