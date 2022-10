No al maxisequestro | salvo il patrimonio di Marcello Dell’Utri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 13 ottobre 2022) È stata respinta dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo la richiesta di sequestrare i beni di, ex senatore di Forza Italia, condannato a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa, pena già scontata. Il Tribunale di Palermo ha respinto la richiesta di sequestrare i beni di dell’ex senatore di Forza Italia,Contro il provvedimento del collegio presieduto da Raffaele Malizia, i pm della Dda del capoluogo siciliano hanno proposto appello e la Corte deciderà nei prossimi giorni. La decisione del tribunale risale alle scorse settimane. Secondo quanto emerso, i giudici hanno ritenuto insussistente la sproporzione fra le ingenti ricchezze die la sua capacità di reddito, sebbene siano emersi frequenti ...