Nissan X-Trail - Si guida come unelettrica | ma la ricarichi con la benzina

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Se la Qashqai vi sta stretta, è arrivata la sorellona: stessi stilemi di casa, ma ancor più marcati e originali, 25 centimetri aggiuntivi (4,68 metri totali) e sette posti. Può avere la trazione integrale, ed è spinta da un solo motore. Che è elettrico, ma non va ricaricato. Insomma, la quarta generazione dellaX-offre parecchi spunti di conversazione. E comincerei a parlare proprio del powertrain, da soppesare bene perché è l'unico disponibile in gamma, prendere o lasciare. Senza spina e con bielle magiche. La tecnologia, già sulla Qashqai, è molto originale e prende il nome di e-Power. La vettura di fatto si muove e si comporta esattamenteun'elettrica, perché la sola unità di trazione è un motore sincrono a magneti permanenti da 204 cavalli: tanta coppia (330 Nm) erogata istantaneamente, allunghi fluidi perché non ...