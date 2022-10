Nikolas Cruz | autore della strage di Parkland | in Florida | non sarà condannato alla pena di morte

RaiNews

di Redazione Esterisi è sempre dichiarato colpevole. Il verdetto unanime della giuria dovrà essere confermato da un giudice. Nella strage morirono 14 studenti La giuria ha raggiunto un verdetto unanime: ...in aula Per approfondire : Video : Florida, ex studente spara a scuola: 17 morti Ergastolo per Nikolas Cruz, l'autore della strage di Parkland nel 2018 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Non è stato condannato a morte Nikolas Cruz, il responsabile della strage del liceo di Parkland in Florida che, nel giorno di San Valentino ...