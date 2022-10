(Di giovedì 13 ottobre 2022)Pelizon (nuovamente) presa di mira daFerruzzi eQuaranta. Nel corso della festa di compleanno di Giaele De Donà, la concorrente del Grande Fratello Vip è stata il principale argomento di discussione delle due vippone.prendono in giroal GF Vip “Io e te siamo molto pericolose”, ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Blog Tivvù

Elenoire e Cristina hanno continuato anche durante la serata a prendersi gioco disoffermandosi sul suo modo di parlare. Non è certo la prima volta che Elenoire e Cristina sfottono la Pelizon ...Praticamente è statadi una truffa affettiva. Secondo atto. Sonia Bruganelli ha scatenato ... 'Stiamo parlando del nulla' riferito del massaggio da seminarista fatto daa Luca Salatino ... Nikita “vittima” degli sfottò di Elenoire e Cristina, ecco i video del GF Vip Nikita si sfoga con Amaurys dopo lo scherzo orchestrato da Antonino Spinalbese che l’avrebbe messa alla prova, sottoponendola ad un test inconsapevole ...Carolina Marconi truffa Gf Vip, l'attrice ha raccontato a Pamela Prati e a Nikita Pelizon del raggiro subito in passato per l'adozione di una bambina ...