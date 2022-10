Niente quorum e seduta sospesa alla Camera | alle 17 nuova votazione per il presidente

Cosenza Channel

CAMERA,ALLA PRIMA VOTAZIONE - Non è stato invece raggiunto ilnecessario per l'elezione del presidente nella prima votazione alla Camera dopo il primo dei tre voti previsti ...Nessuno ha raggiunto ilrichiesto di 267 voti, i 2/3 dei componenti dell'Assemblea, per far ... La Russa si limita a rispondere che 'non abbiamo fatto ancoraper adesso'. 4 ore fa Camera, ... La Russa è presidente del Senato, niente quorum al primo voto alla Camera La Camera dei Deputati non ha eletto il nuovo presidente neanche al secondo scrutinio. Il presidente provvisorio Ettore Rosato ha annunciato una nuova votazione alle ore 17 di oggi.Niente da fare alla Camera, come previsto, nel primo scrutinio per la presidenza della Camera. Vista la fumata nera, si procederà a una ...