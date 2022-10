Netflix | arriva abbonamento Base con pubblicità da 5 | 49 euro al mese**

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott. - (Adnkronos) -a novembre 'con', il piano più economico offerto da Netflix che include interruzioni pubblicitarie per abbattere il costo mensile nel nostro paese a 5,49. Il nuovo Piano - presentato alla stampa da Greg Peters, Chief Operating Officer di Netflix - sarà disponibile dal 3 novembre in 12 paesi particolarmente 'importanti': oltre all'Italia, l'elenco include Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Peters ha sottolineato che il pianoconmantiene invariata l'offerta di film e programmi, mentre la qualità video è limitata fino a 720p/HD (ora sia per il pianoconsia per il piano). ...

Il primo annuncio era stato fatto ad aprile ed ora arriva, dal Chief Operating Officer di Netflix Greg Peters, in conferenza stampa via streaming, il via: la piattaforma lancia a novembre 'Base con pubblicità'.