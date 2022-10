Netflix annuncia la data del debutto del piano Base con pubblicità

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 ottobre 2022) I verticihanno svelato laprevista per ildelconanche in Italia, che avrà un costo ridotto.hato ladeldelcon: gli utenti potranno scegliere la nuova opzione, più economica in cambio di interruzioni pubblicitarie, a partire dal 3 novembre alle ore 17. Il costo della nuova opzione è parià a 5,49 euro al mese L'opzioneconsarà disponibile in 12 paesi: in Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Italia, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. I piani attuali non verranno modificati e si tratterà ...