Nessuna squadra è schiacciante come il Manchester City

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A che punto è ildi Guardiola? A che livello di controllo e dominio è arrivato il suo calcio? La risposta a questo tipo di domande è: a un livello ridicolo. Ridicolo in senso buono, ovviamente. A un livello, cioè, che a volte fa sembrare la partita di calcio un esercizio coreografico – Foden che lancia per Cancelo in sovrapposizione dietro il terzino avversario, Cancelo che crossa di collo esterno con la palla che rimbalza, Mahrez che entra in area sul lato debole e calcia al volo di poco alto – oppure peggio, un esercizio militare, un’imboscata, un’invasione. A un livello che, quando gira bene, ildi Pep Guardiola è semplicemente ingiocabile. Dopo le partite delsi parla soprattutto di Haaland, dei suoi numeri senza senso, certo, ma anche della sua dieta a base ...

