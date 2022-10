Nello spogliatoio con Inzaghi | così ha parlato prima dell' impresa al Camp Nou

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

I complimenti li ha fatti a caldo, dopo il 3 - 3, nella pancia del Camp Nou e li ripeterà anche alla Pinetina. Perché Simone Inzaghi è convinto che la sua squadra a Barcellona abbia confezionato un'...... è rimasto comunque entusiasta dell'occasione concessagli: "Indescrivibile" è il commento del giovane davanti alla sua maglia. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in ...ROMA - La Roma dopo un inizio di partita non brillante viene svegliata dal Gallo Belotti. La squadra di José Mourinho ha pareggiato 1-1 contro il Siviglia, prendendosi momentaneamente il secondo posto ...FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina pone le basi migliori per acciuffare almeno il secondo posto nel girone A di Conference League, bissando il ...