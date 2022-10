Napoli Rock | azzurri in versione War Machine degli AC DC Ajax con poche Vitamin X

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La sesta puntata di. Con l’sembra uninWarAC/DC o dei KissWar. Una macchina da guerra che esplode colpi, li subisce dall’e risponde con l’emblema della potenza: quel Victor Osimhen che non può mai essere messo in dubbio. Fate voi se vi piace più la canzone con questo nome dei Kiss oppure quellaAC/DC. Eppure i Lancieri mettono tutto il proprio orgoglio dopo i 6 schiaffi dell’andata. Ma contro questoè dura resistere e Lozano “Furia il cavallo del west” la mette dentro di testa. Il coach ospite Schreuder urla arrabbiato: ”Is not possible!” ma non sa cosa gli riserva il destino. Raspadori in ...

... 17 location e ben 150 pianisti per l'ottava edizione di Piano City,l'innovativa iniziativa ... declinato in tutte le sue possibili interpretazioni (classica, jazz, pop, contemporanea,, ...... GA " Tabernacle SOLD OUT 9 dicembre 2022 " Miami, FL " Semihole HardHotel & Café (venue ... Italia " Palazzo dello Sport SOLD OUT 28 marzo 2023 ", Italia " Palapartenope SOLD OUT 29 marzo ...Napoli War Machine. Una macchina da guerra che esplode colpi, li subisce dall’Ajax e risponde con l’emblema della potenza: quel Victor Osimhen che non può mai essere messo in dubbio. Fate voi se vi pi ...La vettura del frontman della rock band dei Queen fu venduta nel 2013. Il propietario ora vuole dare il ricavato della vendita all’associazione ...