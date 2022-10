Napoli in Champions e quel feeling da “club italiano anni Novanta”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Roma, 13 ott – IlinLeague sta esprimendo un dominio in termini di gioco e risultati difficilmente ignorabile. A memoria, in Europa non si ricorda un filotto simile e una “leggerezza” nel superare avversari di tal fatta da almeno quindici. L’ultimo successo (il quarto consecutivo) degli uomini di Luciano Spalletti contro l’Ajax avviene – di nuovo – sul velluto, con un secco 4 a 2 in casa che porta gli azzurri direttamente agli ottavi della competizione, con due giornate di anticipo. Ilinci ricorda quando iitaliani dominavano la scena La premessa necessaria da fare è che non durerà. Ne siamo consapevoli tutti. Non ci troviamo certamente di fronte a una svolta culturale ed economica del movimento calcisticonel ...

