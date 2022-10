Napoli | Azzurri alle prese con gli infortuni

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tocca ad Anguissà Dopo Rahmani tocca ad Anguissà alzare il braccio verso la panchina per chiedere il cambio. Sono due giocatori, risultati, fondamentali per i propri reparti. Nelle ultime due partite Kim ha subito l’assenza del kosovaro ma con la sua determinazione, l’aiuto del suo compagno di reparto e di uno straordinario Lobotka, è riuscito a cavarsela intervenendo a sbrogliare matasse difficili da risolvere. Per Rahmani si sa già che sarà costretto a fermarsi fino alla sosta per i mondiali mentre per quanto riguarda Anguissà bisogna aspettare gli esami strumentali di domani. I sostituti naturali sono Ostigard , apparso un po’ contrariato per la panchina nel match contro l’Ajax al quale è stato preferito Juan Jesus, e Ndombele candidato alla sostituzione del camerunense a meno che Sptti non decida di arretrare Zielinsky e dare minutaggio a Elmas. Di ...