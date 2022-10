Moviola Fiorentina Hearts | l’episodio chiave del match

(Di giovedì 13 ottobre 2022)arbitraledelvalido per la 4ª giornata di Conference 2022/23:delladeltra, valido per la 4ª giornata della Conference League 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Bebek.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

SintesiHearts 0 - 0Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE...Grande attesa per- Hearts , partita valida per la quarta giornata dei gironi di Conference League 2022/... le pagelle, lae le parole dei protagonisti.Al Franchi, il match valido per la 4ª giornata di C.League 2022/2023 tra Fiorentina e Hearts: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Hearts si affrontano nel ma ...Tra i temi che nella giornata di oggi hanno maggiormente catturato l'attenzione dei lettori di FirenzeViola.it ci sono i numerosi commenti apparsi già a partire da stamattina ...