MotoGP | Francesco Bagnaia | “Pronto per Phillip Island | mai come quest’anno tutto può accadere per il titolo”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)è carico e determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio d’Australia, diciannovesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di2022. Il portacolori del team Ducati Factory sa che sul tracciato disi gioca una ampia fetta della sua stagione grazie anche ad una GP22 in grande spolvero. Il pilota torinese, dopo la tappa di Buriram, si è portato a 2 sole lunghezze di distacco da Fabio Quartararo, consapevole che ora tutta l’inerzia sia nella sua direzione, con il rivale della Yamaha chiamato a dover lottare da solo contro la pattuglia Ducati. “Pecco” si prepara per la tappa australiana, su un tracciato sul quale non si corre dall’ormai lontano 2019, un aspetto che potrebbe essere importante,conferma nel corso della conferenza ...

... che è andato ad assottigliare il suo vantaggio ad appena due punti, su unBagnaia che è ...Austrai"Ora più che mai è importante non commettere errori".Bagnaia si avvicina al GP d'Australia con la consapevolezza di chi ha recuperato 89 punti ...classifica del mondiale piloti della. "...Il weekend di Phillip Island si apre con la conferenza dei piloti, in diretta su Sky Sport MotoGP. Bagnaia, con soli 2 punti di ritardo, "vede" Fabio Quartararo. Al 3° posto c'è Aleix Espargaró, a -20 ...Passo dopo passo, la resa dei conti si avvicina, e questo significa che in MotoGP è in arrivo il momento di fare i conti in casa propria, come vuole la Ducati ...