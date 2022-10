Moto2 | GP Australia 2022 | terzultimo atto della sfida mondiale tra Augusto Fernandez e Ai Ogura a Phillip Island

... Il GP di, con Pecco Bagnaia a caccia del leader Fabio Quartararo, distante due punti nella classifica generale. La gara della MotoGP scatterà alle 5 (Moto3 alle 2 ealle 3.20) su Sky ...... in. Nella terra dei canguri, potremmo assistere a salti in avanti in classifica già dopo ...40: FP1 Moto3 00:55 - 1:40: FP1 MotoGP 1:55 - 2:35: FP14:15 - 4:55: FP2 Moto3 5:10 - 5:55: ...Augusto e Ai si presentano a Phillip Island distanti di un solo punto e mezzo: 4 a 3 il parziale di vittorie a favore dello spagnolo, ma il giapponese è pronto a pareggio e conseguente sorpasso ...MotoGP: Il Motomondiale torna in pista per il terzultimo appuntamento stagionale: ecco tutta la programmazione del weekend sulla pay-tv e in differita in chiarao sul digitale ...