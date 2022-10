Monza | Pessina | «Vi spiego perchè ho scelto di tornare qui»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Matteo, centrocampista e capitano del, ha parlato del suo ritorno in Brianza: le dichiarazioni Matteoha parlato del suo ritorno alai canali ufficiali AIC. LE PAROLE – «No,qui anon lo considero un passo indietro. Per due anni all’Atalanta abbiamo giocato la Champions, è vero, però l’anno scorso siamo arrivati ottavi, fuori dalle Coppe ed è capitata questa occasione, la prima e storica Serie A del: per me è un onore. Poi qui c’è un grande progetto e anche per questo ho detto sì». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alfredo Pedullà

Carlos Augusto è il migliore del match(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio 6.5; Izzo 6.5, Pablo ... Rovella 6 (dal 39 st Ranocchia s.v.), Sensi 6.5 (dall'11 st Mota 6), Carlos Augusto 7;6.5, ...