Mondiali su pista | Italia quartetto d' argento | Ganna chiude la stagione

L'Italia vince la medaglia d'argento ai campionati mondiali di ciclismo su pista a Saint-Quentin-en-Yvelines, il velodromo che sarĂ sede dei Giochi di Parigi 2024. Gli azzurri Simone Consonni, Filippo Ganna, Jonathan Milan e Manlio Moro non riescono a ripetersi e cedono il titolo iridato del quartetto alla Gran Bretagna (3'45'829). Per la finale sul velodromo francese Marco Villa fa un solo cambio rispetto alla squadra precedente. Gli azzurri, campioni olimpici, sono d'argento alle spalle della Gran Bretagna.