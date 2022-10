Mondiali Militari di Corsa Campestre | bronzo per la staffetta mista azzurra

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’Italia è sul podio aidi Atletica di cross. A Beja, in Portogallo, il quartetto della4x2km formato da Ludovica Cavalli, Federico Riva, Federica Del Buono e Pietro Arese conquista la medaglia dicompletando le quattro frazioni con il crono di 25:01 alle spalle del Bahrein (24:04) e del Kenya (24:31). Decisivo per la terza piazza è l’ottimo spunto finale di Arese, in grado di superare l’ultimo frazionista del Marocco battendolo di un secondo sul traguardo e festeggiando con i compagni di squadra. Quinta la Francia (25:15), sesta la Polonia (25:24), settimo il Brasile (26:25). L’Italia si presentava all’appuntamento della base aerea portoghese con una formazione piuttosto competitiva, animata da quattro atleti che hanno vissuto una ...