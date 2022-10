Mondiali di volley femminile | l’Italia va ko in semifinale | il Brasile vince 3-1 e spegne i sogni d’oro delle azzurre

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La sliding door del mondiale dell’Italè tutto in una schiacciata di Paola Egonu sul 24-23 nel terzo set. Questione di centimetri che separano ledall’andare sul 2-1: la palla non tocca le ditabrasiliane, che pareggiano e poi sorpassano. Vanno avanti e dominano – letteralmente dominano – il quarto set conquistando la finale per l’oro. Quanti rimpianti per la Nazionale del ct Davide Mazzanti, grande favorita di questa rassegna mondiale. E invece sarà ila dare la caccia al titolo dopo il 25-23, 22-25, 26-24, 25-19 frutto di una partita pressoché perfettaverdeoro. Entrambe le nazionali erano arrivate all’appuntamento con il penultimo match del mondiale forti di nove vittorie e una sconfitta. L’unica del? Proprio ...

