Mondiali di Volley Femminile | l’Italia perde con il Brasile | si giocherà il bronzo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Apeldoorn – La Nazionale Italianaè stata superata nella semifinale del Campionato del Mondo di1-3 (23-25, 25-22, 24-26, 19-25) dal. Al termine di una partita combattuta, soprattutto nei primi tre set, le azzurre non ce l’hanno fatta a superare le sudamericane e sabato 15 ottobre (ore 16 ad Apeldoorn) scenderà in campo per giocarsi la medaglia dicontro gli Stati Uniti. Sempre sabato, la finale per la medaglia d’oro, invece, vedrà affrontarsi Serbia e(ore 20). Come formazione iniziale Mazzanti ha confermato Orro in palleggio, Egonu in difesa, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Lubian e Danesi, libero De Gennaro. Dall’inizio del secondo set Pietrini è subentrata a Bosetti. Nel primo set le due squadre sono partite forti e il match è entrata subito nel vivo ...