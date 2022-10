Mondiali ciclismo su pista | ecco i convocati della Nazionale Italiana

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In quel di Saint-Quentin-en-Yvelines vicino Parigi nelle date da mercoledì 12 a domenica 16 ottobre si disputeranno idisu. La rassegna iridata vedrà al via un plotone di venticinque atletidal commissario tecnico Marco Villa, il quale punta quantomeno a ripetere la straordinaria spedizione iridata dello scorso anno. Tra gli azzurri presenti tanti bigdisciplina, fra i quali spiccano Filippo Ganna, Elia Viviani, Simone Consonni, Letizia Paternoster e Martina Fidanza. Ci saranno anche alcune delle nuove leve che agli scorsi Europei di Monaco di Baviera disputati in agosto hanno ben figurato, portando a casa anche delle medaglie. LEGGI ANCHE:...

Quattro azzurre sul tetto del mondo nell'inseguimento delsu pista. Campionessenella serata parigina sono state Elisa Balsamo, Martina Fidanza (in finale ha sostituito Martina Alzini), Chiara Consonni e Vittoria Guazzini. Sulla pista di ...Due giorni disu pista e l'Italia è in testa al medagliere: difficile che ci rimanga fino alla fine, ma è comunque un gran bel vedere. Finora due ori e due argenti: titoli per Martina Fidanza nello scratch ...In questa edizione: Oggi si vota il presidente della Camera. Senato, tensioni e polemiche su La Russa. Visco: forte rallentamento economia nel 2023. Putin-Erdogan, sul tavolo gas e affari. Covid, aume ...L'attaccante supera Inzaghi in una speciale classifica. Retroscena sul cambio di programma juventino. I numeri da record della squadra di Spalletti. Le azzurre dell'inseguimento hanno vinto la medagli ...