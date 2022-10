Mobility Innovation Award 2022 | Autoguidovie è l’azienda più innovativa del trasporto pubblico italiano

CremaOggi.it

... Green Economy & Energy Management , Secure, Sustainable & Connected. Sul sito www. Action for 5G è realizzato in collaborazione con PoliHub, l'Park & Startup Accelerator del ...... efficiency, and transparent operations throughout." "We are delighted to welcome an... It aims to become the world leader in access tothanks to its global approach combining ... Mobility Innovation Award 2022: Autoguidovie è l’azienda più innovativa La premiazione è avvenuta al Next Mobility Exhibition, il Salone della mobilità sostenibile in scena dal 12 al 14 ottobre 2022 a Fieramilano Rho.(FERPRESS) – Milano, 13 OTT – Transizione, digitalizzazione, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Questi i quattro i pilastri su cui si poggia la valutazione della giuria del Mobility ...